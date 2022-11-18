Fatih Ürek'ten çok büyük terbiyesizlik! Sen kendini ne sanıyorsun yahu

Bir davete konuk olan Fatih Ürek, kendisini tanımayan görevliye adını söylemeyerek büyük bir terbiyesizliğe imza attı.

Edinilen bilgiye göre, uzun zamandır ekranlarda olmayan şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, önceki gün bir davete katıldı.

Mekana giriş yaparken davetli listesini kontrol eden çalışan, Fatih Ürek'e ismini sordu.

"Ben Saliha Korkmaz"

Neye uğradığını şaşıran ünlü şarkıcının bir anda yüzü düştü. Kendisini tanımayan görevliye sinirlenen Ürek, "Saliha Korkmaz ismim. Demek beni tanımıyorsunuz" dedi. Ürek'in sosyal medyaya düşen o anları gündem oldu.