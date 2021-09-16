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Biyografi Fatih Ünsal kimdir? Fatih Ünsal nere belediye başkanı?
Biyografi

Fatih Ünsal kimdir? Fatih Ünsal nere belediye başkanı?

Sarıyahşi Belediye Başkanı Fatih Ünsal sosyal medyada gündem olmasından sonra Fatih Ünsal’ın hayatı merak edilir oldu. Almanya'da Restaurant işletmeciliği yapmakta iken 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Sarıyahşi Belediye Başkan adayı olarak ilçeye dönerek seçimlerde belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde de yeniden belediye başkanı seçilen Fatih Ünsal kimdir? Fatih Ünal kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-09-16 07:51:00 - 2021-09-16 07:52:42
Fatih Ünsal kimdir? Fatih Ünsal nere belediye başkanı?

Fatih Ünsal kimdir? 11 Nisan 1975 tarihinde Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Sarıyahşi ilçesinde tamamladı. Üniversite eğitimini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü ile Aksaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü yüksek mezuniyet derecesi ile tamamladı.

Vatani görevini yaptıktan sonra ilçemizde ticaret ve tarımsal faaliyetler ile iştigal ettikten sonra 2001 yılında Almanya'ya gitti. Almanya'da Restaurant işletmeciliği yapmakta iken 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Belediye Başkan adayı olarak ilçemize dönerek Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri ve 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde tekrar Sarıyahşi Belediye Başkanlığına seçilen Fatih Ünsal Almanca ve İngilizce bilmektedir. Fatih Ünsal evli ve 5 çocuk babasıdır.

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