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Gündem Kosova’nın yeni Cumhurbaşkanı seçilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shiroka Pula'yı tebrik etti
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Kosova’nın yeni Cumhurbaşkanı seçilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shiroka Pula'yı tebrik etti

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AA Giriş Tarihi:

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Kosova’nın yeni Cumhurbaşkanı seçilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shiroka Pula'yı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göreve başlaması dolayısıyla Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Justina Shiroka Pula'yı tebrik ederek, görevinde başarılar diledi. Erdoğan, dost ve kardeş olarak nitelendirdiği Kosova halkına da esenlik ve refah diledi.

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Shiroka Pula, görevine başlaması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik mektubu aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda, Türk halkı ve şahsı adına Shiroka Pula'ya en içten tebriklerini iletti ve iki ülke arasındaki çok katmanlı işbirliğinin gelecek dönemde de gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.

Erdoğan, Shiroka Pula'nın görev süresi boyunca iki ülke arasındaki işbirliğinin bölgesel istikrar ve barışa katkısının artarak devam edeceğine inandığını vurguladı.

Mektubunun sonunda Shiroka Pula'ya sağlık ve mutluluk dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost ve kardeş olarak nitelendirdiği Kosova halkına da esenlik ve refah diledi.

KOSOVA'NIN 3. KADIN CUMHURBAŞKANI

Shiroka Pula, Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'nın 3. kadın cumhurbaşkanı oldu.

120 sandalyeli Kosova Meclisinde 6 Ekim'de yapılan oylamada, Kosova Bilimler ve Sanatlar Akademisi (ASHAK) Başkanı 73 yaşındaki Justina Shiroka Pula, 81 milletvekilinin desteğini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçilmişti.

Eski Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani’nin 5 yıllık görev süresi, 4 Nisan'da dolmuştu.

Ekonomi alanında uzun yıllar akademisyenlik yapan Shiroka Pula, 2008-2011 döneminde Kosova Enerji ve Madencilik Bakanı, 2011-2014 döneminde milletvekili olarak görev yapmıştı.

Shiroka Pula, Aralık 2025'te ASHAK Başkanlığına seçilmişti.

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