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Spor Rakip Aston Villa! Fenerbahçe'nin maç kadrosu belli oldu
Spor

Rakip Aston Villa! Fenerbahçe'nin maç kadrosu belli oldu

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Rakip Aston Villa! Fenerbahçe'nin maç kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında yarın akşam İngiliz ekibi Aston Villa'yla karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe'nin 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında yarın TSİ 22.00’de Aston Villa’ya konuk olacak. Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla İngiltere’ye hareket etti. Teknik Direktör İsmail Kartal ile bir futbolcu, TSİ 20.15’te maçın oynanacağı Villa Park’ta düzenlenecek basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Öte yandan Fenerbahçe’nin Aston Villa karşılaşması kamp kadrosu da belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin, Aston Villa maçı kadrosu şu şekilde:

"Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi."

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