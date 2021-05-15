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Gündem Fatih Uğurlu'dan çarpıcı uyarı: AK Parti bunu yaparsa CHP ne yapmaz!
Gündem

Fatih Uğurlu'dan çarpıcı uyarı: AK Parti bunu yaparsa CHP ne yapmaz!

Gazeteci Fatih Uğurlu Yeni Akit Youtube kanalına önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 22:00:00 - 2021-05-15 22:08:48

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, Yeni Akit'in Youtube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AK Parti'ye uyarılarda bulunan ve genç nesil yetiştirilemediği uyarısında bulunan Uğurlu, "Türkiye'nin geleceği için çok çalışmamız lazım. Tabi bunu yaparken AK Parti'ye oy veren insanlar değil, AK Partinin kaptan köşkünde bulunan insanlara da büyük görevler düşüyor." dedi. Uğurlu, AK Parti'yi yönetenlerin bu görevleri yapması gerektiğini ve büyük vebal altında olduğunu dile getirdi. 

"Bazı yanlışlar yüzünden AK Parti kaybediyor. Ümmetin bu partiye ihtiyacı var" diyen Uğurlu, çarpıcı uyarılarda bulundu.

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Yorumlar

Aslan akbey

çok çok doğru
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