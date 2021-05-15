Fatih Uğurlu'dan çarpıcı uyarı: AK Parti bunu yaparsa CHP ne yapmaz!

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, Yeni Akit'in Youtube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AK Parti'ye uyarılarda bulunan ve genç nesil yetiştirilemediği uyarısında bulunan Uğurlu, "Türkiye'nin geleceği için çok çalışmamız lazım. Tabi bunu yaparken AK Parti'ye oy veren insanlar değil, AK Partinin kaptan köşkünde bulunan insanlara da büyük görevler düşüyor." dedi. Uğurlu, AK Parti'yi yönetenlerin bu görevleri yapması gerektiğini ve büyük vebal altında olduğunu dile getirdi.

"Bazı yanlışlar yüzünden AK Parti kaybediyor. Ümmetin bu partiye ihtiyacı var" diyen Uğurlu, çarpıcı uyarılarda bulundu.