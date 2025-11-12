  • İSTANBUL
Son Haberler

Venezuela, olası ABD saldırısına karşı O taktiği uygulayacak

İşte İBB’deki ‘rüşvet sistemi’. Adrese teslim ihalelerde "Suç örgütü" payı

Türk savunma teknolojileri Afrika’da vitrine çıktı: Kıta ülkeleriyle “kazan-kazan” temelli ilişkiler geliştirildi

Rüşvet çarkı Şişli Belediyesi’nde de dönmüş! 10 milyon doları veren düdüğü çalar

Bakan Şimşek ‘Temelleri sağlamlaştıracağız’

Devlet Bahçeli'den düşen kargo uçağıyla ilgili flaş açıklama: Her ifade hükümsüzdür

Abdurrahman Dilipak’tan Öcalan’a ‘tevbe’ çağrısı: Vahşi'nin tevbesi gibi tevbe et!

Başakşehir'de zincirleme kaza! Yaralılar var

İmamoğlu’ndan Arsız Meydan Okuma! İddianameye İlk Tepki: Hakaret oldu! Silivri’den Savcılara “Yazıklar Olsun” diye seslendi

Gölge başkana ziyaret! İddianame çıktı, Özgür 'elebaşı'na koştu
Gündem Fatih Tezcan'dan flaş iddia: İBB İddianamesine karşılık uçağımızı İngiltere ve İsrail vurdu
Gündem

Fatih Tezcan'dan flaş iddia: İBB İddianamesine karşılık uçağımızı İngiltere ve İsrail vurdu

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Analiz Tv Genel Yayın Yönetmeni Fatih Tezcan, yayınladığı bir videoda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili hazırlanan iddianame ile aynı döneme denk gelen uçak kazası ve Kuzey Irak'taki saldırılar arasında bir bağlantı olduğunu iddia etti.

Tezcan, bu saldırıların "Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkma" mesajı taşıdığını öne sürerek, olayların arkasında İngiltere ve İsrail'in olduğunu iddia etti.

İşte Fatih Tezcan’ın açıklamaları;

"Ve iddianame çıkardık diye uçağımız indiriliyor, vuruluyor. 20 şehidimiz var. Arkasında İsrail, arkasında İngiltere, arkasındaki emperyalistler, Türk düşmanları, Türkiye düşmanları...

İddianame çıkıyor. 20 şehidimiz var. Bitmiyor. Kuzey Irak'ta Türklere saldırı var. Bitmeyecek...

[Geçmiş bir paylaşımına atıfta bulunarak] Bu da 13 Mayıs'ta: 'Türkiye'ye ve hususen Kuzey Irak'taki TSK unsurlarına düzenlenecek saldırıdan direkt İngiltere ve İsrail sorumludur... Yeni bir '33 er planı' üzerinde çalışıyorlar.'

Planlamayı bitirmişler. İddianame açıklandığı anda 'Ekrem İmamoğlu bizim çocuğumuzdur. Ona sahip çıkarız' manasında saldırıyı yapmışlar."

