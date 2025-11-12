Fatih Tezcan'dan flaş iddia: İBB İddianamesine karşılık uçağımızı İngiltere ve İsrail vurdu

Tezcan, bu saldırıların "Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkma" mesajı taşıdığını öne sürerek, olayların arkasında İngiltere ve İsrail'in olduğunu iddia etti.

İşte Fatih Tezcan’ın açıklamaları;

"Ve iddianame çıkardık diye uçağımız indiriliyor, vuruluyor. 20 şehidimiz var. Arkasında İsrail, arkasında İngiltere, arkasındaki emperyalistler, Türk düşmanları, Türkiye düşmanları...

İddianame çıkıyor. 20 şehidimiz var. Bitmiyor. Kuzey Irak'ta Türklere saldırı var. Bitmeyecek...

[Geçmiş bir paylaşımına atıfta bulunarak] Bu da 13 Mayıs'ta: 'Türkiye'ye ve hususen Kuzey Irak'taki TSK unsurlarına düzenlenecek saldırıdan direkt İngiltere ve İsrail sorumludur... Yeni bir '33 er planı' üzerinde çalışıyorlar.'

Planlamayı bitirmişler. İddianame açıklandığı anda 'Ekrem İmamoğlu bizim çocuğumuzdur. Ona sahip çıkarız' manasında saldırıyı yapmışlar."