Fatih Tezcan noktayı koydu: Ben CHP'li olsaydım...

Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerilim giderek tırmanırken Yunan medyasında skandal bir manşete yer verildi.

Haddini fazlasıyla aşan bir Yunan paçavrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı darağacında öldürülmüş olarak resmederken bir başka Yunan gazetesi ise skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "kurtarıcı" olarak gösterdi.

Yunan medyasının söz konusu rezil manşetlerinin ardından Türkiye için kimin dost kimin düşman olduğu bir kez daha gözler önüne serilirken gazeteci Fatih Tezcan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Twitter hesabından CHP'lilere seslenen Tezcan şu ifadeleri kullandı:

"Ben CHP’li olsam, Yunan Medyası benim ülkemin Cumhurbaşkanı’nı darağacında öldürülmüş gösterip benim oy verdiğim CHP’li Belediye Başkanı’nı kurtarıcı olarak kapak yapıyorsa, 1000 kez düşünürdüm! CHP’li olmayınca 1 kez düşünmek yeterli: Türkiye için Ölümüne Recep Tayyip Erdoğan!"