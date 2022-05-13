Fatih Tezcan bu ahlaksızlığa çok kızdı! 'Allah ona lanet etsin'

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Gazeteci Fatih Tezcan, photoshop kullanmak sureti ile kendisine ait olmayan mesajın, kendisine aitmiş gibi sosyal medyada paylaşılmasına isyan etti.

Fatih Tezcan'ın fotoğrafını kullanan kişi ya da kişiler Tezcan'a ait Twitter hesabını taklit etti.

Taklit hesaptan paylaşılan mesajda, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için çağrı yapıldı.

'Bunu paylaşan namussuzların tamamına dava açtık, açacağız'

Tezcan, sahte hesaptan yapılan paylaşımı Twitter hesabından alıntılayarak, yalan bilgi yayanlara sert ifadelerle tepki gösterdi.

Fatih Tezcan, paylaşımında şunları söyledi:

Bunu hangi operasyon çocuğu hazırladı bilmiyoruz, Allah ona lanet etsin. Photoshoptaki fotoğrafı twit tarihinden seneler sonra çektirdim, onu düşünemeyecek kadar dangalak şerefsizler. Tam FETÖ işi kahpelik ama farketmez, bunu paylaşan namussuzların tamamına dava açtık, açacağız.