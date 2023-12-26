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Spor Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu: tweetini Yunanca yazdı! Anlaşma tamam, Yunanistan yolunda! İşte mesajı
Spor

Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu: tweetini Yunanca yazdı! Anlaşma tamam, Yunanistan yolunda! İşte mesajı

Yeniakit Publisher
2023-12-26 23:23:00 - 2023-12-26 23:27:30
Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu: tweetini Yunanca yazdı! Anlaşma tamam, Yunanistan yolunda! İşte mesajı

Yunanistan takımı Panathinaikos'la anlaşan Fatih Terim'in sosyal medyadan paylaştığı mesaj dikkat çekti. Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklama geldi!

Panathinaikos'la anlaşan Fatih Terim'in sosyal medyadan paylaştığı mesaj dikkat çekti.

Son günlerde adı sık sık Seçil Erzan fonuyla gündeme gelen Fatih Terim Yunanistan’ın Süper Lig ekibi Panathinaikos’la anlaştı.

1.5 yıllık resmi sözleşmeyi yarın imzalayacak 70 yaşındaki teknik adam sosyal medyaya da hızlı bir giriş yaptı.

En son 29 Ekim’de Cumhuriyet’in 100. yıl mesajını paylaşan Terim dün de yeni kulübünün hoşgeldin iletisine cevap verdi.

Yunan ekibinin "Hoş geldin İmparator Fatih Terim" cümlesini alıntılayan Terim, Yunanca "Merhaba Panathinaikos" mesajını paylaştı.
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Panathinaikos ayrıca resmi internet sitesinde Terim için "En iyi Türk teknik direktör takımın başına hemen geçiyor" ifadelerini kullandı.

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