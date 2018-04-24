Fatih Terim'in transferdeki bir numaralı hedefi

Başkanlık koltuğuna kim oturursa otursun, görevine devam etmesine kesin gözüyle bakılan teknik direktör Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor'un yıldızı Emre Akbaba'nın transfer edilmesini istiyor. Seçim sonrası yeni yönetime transfer listesi sunacak olan tecrübeli hocanın adayları da sürekli olarak güncelleniyor.



Son maçta Galatasaray’a karşı gösterdiği performansa hayran kaldığı Aytemiz Alanyaspor’un yıldızı Emre Akbaba’yı listenin 1 numarasına koyan Terim, 25 yaşındaki futbolcuyu ne pahasına olursa olsun kadrosunda görmek istiyor.



Bu sezon 28 lig maçında 12 gol 8 asistlik müthiş bir performans ortaya koyan orta saha oyuncusu, büyük kulüpler arasında ciddi bir rekabet başlatacak gibi görünüyor.