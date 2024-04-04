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Spor Fatih Terim'in Panathinaikos'undan şampiyonluk yolunda zafer! O isimlerle ters köşe yaptı
Spor

Fatih Terim'in Panathinaikos'undan şampiyonluk yolunda zafer! O isimlerle ters köşe yaptı

Yeniakit Publisher
2024-04-04 23:19:00 -
Fatih Terim'in Panathinaikos'undan şampiyonluk yolunda zafer! O isimlerle ters köşe yaptı

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nun 3. haftasında konuk ettiği AEK'i 2-1 yendi. Pozisyona soktuğu o isimlerle zaferi elde etti.

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nun 3. haftasında Panathinaikos, AEK'i ağırladı.

Fatih Terim'in öğrencileri mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Panathinaikos'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Anastasios Bakasetas ve 34. dakikada Fotis Ioannidis atarken AEK'in tek sayısını 5. dakikada Domagoj Vida kaydetti.

Samet Akaydın ilk 11'de başladı

Panathinaikos'ta milli futbolcumuz Samet Akaydın, 90 dakika sahada kaldı.
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Bu sonuçla puanını 62 yapan Panathinaikos üçüncü sırada yer aldı.

Lider PAOK'un bir puan gerisindeki AEK ise 65 puanla ikinci sırada bulunuyor.

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