Fatih Terim'in odasında dikkat çeken ayrıntı
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in verdiği röportajda odasındaki bir ayrıntı dikkatleri çekti.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, beIN Sports'a röportaj verdi. Terim'in verdiği röportajda odasındaki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı.
Deneyimli teknik adam, Florya'daki çalışma odasının duvarına 5. yıldızı da taktırdı ve şampiyonluklar işlenmeye başladı.
22 şampiyonluğu ve 4 yıldızı bulunan sarı-kırmızılı kulüpte, duvardaki 5. yıldızın da 2 köşesinin içi dolduruldu.
8 şampiyonlukta teknik direktördü
Teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın 22 şampiyonluğunun 8'inde teknik direktör olarak görev yapıyordu.