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Fatih Terim'in kızından TFF'ye çok sert tepki: Yazıklar olsun!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, dedesi Talat Terim'in vefatının ardından TFF'nin yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 19:24
Fatih Terim'in kızından TFF'ye çok sert tepki: Yazıklar olsun!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatının ardından birçok başsağlığı mesajı yayınlanırken, sarı-kırmızılı taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilk açıklamasına büyük tepki göstermişti.

TFF'nin resmi twitter hesabı Talat Terim'in vefat haberini, ''Fatih Terim'in babası vefat etti'' ifadelerini kullanıp, yayınlanan habere giden link ile duyurmuştu. Herhangi bir başsağlığı ifadesinin yer almadığı tweete Galatasaray camiasından büyük tepki gelmişti.

''Yazıklar olsun TFF''

TFF'ye en büyük tepkilerden birini de Fatih Terim'in kızlarından Merve Terim Çetin gösterdi. Merve Terim Çetin, bu paylaşıma dikkat çekip "Bu kurumu yönetmeyi beceremediğiniz zaten hepimiz tarafından aşikar, ancak size emek vermiş,nice başarılar kazandırmış, her şeyin ötesinde acılı bir evlat için şunu yapacak kadar 'alçalabileceğinizi' düşünemedik. Acının 'kimliği' olmaz, size Yazıklar olsun TFF" ifadelerini kullandı.

TFF gelen tepkilerinden ardından, ilk paylaşımdan saatler sonra başsağlığı içeren bir paylaşımda da bulundu.

TFF, kısa süre önce Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman'ın annesinin vefatı üzerine yaptığı ilk paylaşımda başsağlığı dilemişti.

 

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 19:24
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