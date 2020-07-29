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Spor

Fatih Terim’in ısrarla istediği transfer gerçekleşti

Galatasaray Fatih Terim'in isteği üzerine eski tecrübeli futbolcusu Arda Turan ile anlaştı. Maç başı ücrete oynayacak 33 yaşındaki oyuncu futbolu Galatasaray'da bırakacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 11:37:00 - 2020-07-29 11:39:40
Fatih Terim’in ısrarla istediği transfer gerçekleşti

Galatasaray transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı-kırmızılı takım Fatih Terim'in isteği doğrultusunda uzun süredir ismi gündemde olan Arda Turan transferine nokta koymaya hazırlanıyor.

Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Sarı-kırmızılı yönetim Arda Turan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yönetimle maaş konusuna girmeyen Arda Turan'a maç başı ücret verileceği öğrenildi.

Arda Turan transfer görüşmesinde yönetimden tek istekte bulundu. 33 yaşındaki oyuncu "2 yıl sonunda futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum." talebine yönetimde olumlu karşılık verdi.

Arda Turan transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

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