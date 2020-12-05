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Spor Fatih Terim'in Diagne'yi nasıl yola getirdiği ortaya çıktı
Spor

Fatih Terim'in Diagne'yi nasıl yola getirdiği ortaya çıktı

Çaykur Rizespor maçında 3 gol birden atan Galatasaray'ın golcüsü Diagne'nin Fatih Terim tarafından "Bu haftalar senin son şansın, ya çıkar Diagne'yi herkese gösterirsin ya da antrenman yapacak takım bile bulamayabilirsin" şeklinde uyarıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 14:12:00 -
Fatih Terim'in Diagne'yi nasıl yola getirdiği ortaya çıktı

Çaykur Rizespor maçında hat-trick yapan ve son iki haftadır iyi futboluyla dikkat çeken Mbaye Diagne'deki değişimin sırrı ortaya çıktı. Senegalli forvet, Teknik Direktör Fatih Terim'in son uyarısıyla kendine geldi.

Terim Diagne'nin kulağını çekti

Terim, Falcao'nun sakatlığı, Babel'in de covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasıyla yaşanan krizi fırsata çevirdi. Deneyimli teknik adamın, Kayseri maçı öncesi Diagne ile özel bir toplantı yaptığı ve bu görüşmede 29 yaşındaki golcünün sert bir azar işittiği öğrenildi.

Tehdit gibi sözler

Terim'in Diagne'ye, "Artık kendine gel. Bu vurdumduymaz hallerinden uzaklaş. Bu haftalar senin son şansın. Ya şimdi çıkar oynar ve gerçek Diagne'yi herkese gösterirsin ya da antrenman yapacak takım bile bulamayabilirsin. Senin yeni bir sayfa açma zamanın geldi. Bu şansları iyi kullan" diye konuştuğu öğrenildi.

Terim, takım içerisinde Diagne'nin yalnız kalmaması ve arkadaşları tarafından da destek görmesini istedi. Senegalli forvetin daha önce kriz haline gelen penaltılarda sorun olmadan topun başına gitmesi ve diğer oyuncuların Diagne'nin gollerinde sevincine ortak olması da dikkatlerden kaçmamıştı.

Gerek hocasından işittiği azar gerek de takımın kendisine verdiği destek ile beraber Kayseri maçında performansı ile dikkat çeken Diagne, Rize deplasmanında da patlama yapmıştı.

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