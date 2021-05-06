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Spor Fatih Terim'in Beşiktaş'ı durdurma planı belli oldu
Spor

Fatih Terim'in Beşiktaş'ı durdurma planı belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonluk yarışında büyük bir önem taşıyan Beşiktaş maçı öncesi planlarını büyük ölçüde tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 08:59:00 -
Fatih Terim'in Beşiktaş'ı durdurma planı belli oldu

Galatasaray'da, Beşiktaş derbisinin taktiği de, sahaya çıkacak ilk 11 de büyük ölçüde belli. “Şampiyonluk için yüzde 1 bile şansımız varsa bunu kovalamak zorundayız” diyen Fatih Terim, oyun anahtarı olarak 'tempo' parolasını belirledi.

Özellikle kadrodaki genç oyuncuların presi ve oyun temposuyla Beşiktaş'a üstünlük kurmayı hedefleyen tecrübeli çalıştırıcı, 3 pozisyon dışında kimleri sahaya süreceğini de kararlaştırdı. Kalede Muslera, savunmanın göbeğinde Donk ve Marcao'nun yerleri garanti. Orta sahanın merkezini Gedson ve Taylan ile tutmayı düşünen Terim, son haftaların skorer ismi Emre Akbaba'nın da hem hücum hattına yakın oynamasını hem de top rakibe geçtiğinde takım savunmasına yardımcı olmasını bekliyor.

Ön alan presi Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ile başlayacak. İki genç oyuncunun, Beşiktaş ceza sahası çevresinde başlatacağı baskıyla, rakibin hücuma çıkışlarına engel olunacak. Terim'in henüz son kararını vermediği 3 pozisyon var. Bunlardan biri, Kerem dışındaki diğer kanat. Babel 1 adım önde ama Emre Kılınç da formayı zorluyor.

Eksikler nedeniyle son haftalarda sağ bekte görev alan Şener de, N'Koudou'nun hızı göz önüne alınarak, formasını sakatlıktan çıkan Yedlin'e kaptırabilir. Terim, Yedlin'in süratinden hem defansta hem ofansta yararlanmayı planlıyor. Sol bekte de Ömer Bayram ile Saracchi arasında bir tercih yapılacak. Fatih hoca bu bölgeyle ilgili son kararını, maç öncesindeki taktik provada verecek.

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