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Spor Fatih Terim'e yeni teklif! Nereden geldiğini tahmin bile edemezsiniz
Spor

Fatih Terim'e yeni teklif! Nereden geldiğini tahmin bile edemezsiniz

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Fatih Terim'e Mısır Milli Takımı'nın ilgili olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 00:33:00 -
Fatih Terim'e yeni teklif! Nereden geldiğini tahmin bile edemezsiniz

Burak Elmas döneminde Galatasaray ile yollarını ayıran Fatih Terim'e sürpriz bir talip çıktı. Mısır Milli Takımı deneyimli hocayı takımın başına getirmek istiyor.

Mısır, Fatih Terim'i istiyor

Ajansspor'un haberine göre, Türk futbolunun gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörlerinden olan Fatih Terim'e Mısır Milli Takımı talip oldu.

Queiroz ile yollar ayrıldı

Mısır, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal'e elenerek Katar'da düzenlenecek finallere katılamamıştı. Bu gelişmenin ardından Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz ile yollar ayrılmıştı. Mısır yeni hedefler için takımın başına tecrübeli teknik adam Fatih Terim'i getirmek istiyor.

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