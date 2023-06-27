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Spor Fatih Terim’e sordular! Arda Güler sorusuna bomba cevap
Spor

Fatih Terim’e sordular! Arda Güler sorusuna bomba cevap

Yeniakit Publisher
2023-06-27 12:18:00 -
Fatih Terim’e sordular! Arda Güler sorusuna bomba cevap

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde özellikle Fiorentina takımında kariyerinin atın sezonlarından birisini yaşayan Rui Costa, Arda Güler transferi öncesi eski hocasının görüşünü aldı.

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde özellikle Fiorentina takımında kariyerinin atın sezonlarından birisini yaşayan Rui Costa, Arda Güler transferi öncesi eski hocasının görüşünü aldı.

Fenerbahçe bir yandan önümüzdeki sezonun güçlü kadrosunu kurmaya çalışırken yıldız oyuncusu Arda Güler için de önemli gelişmeler yaşanıyor.

18 yaşındaki genç yıldız için girişimde bulunan kulüplerden bir tanesi Benfica idi. Benfica Başkanı Rui Costa'nın Arda Güler için sürpriz bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Rui Costa'nın görüştüğü isim ise hem Fiorentina hem de Milan'da teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim oldu.

"TAVSİYE EDER MİSİN HOCAM?"

Rui Costa'nın Fatih Terim'i arayarak Arda Güler ile ilgilendiklerini söylediği ve oyuncu için "Görüşün nedir? Transfer etmemizi tavsiye eder misin" sorusunu yönelttiği öğrenildi. Terim'in eski öğrencisine cevabı ise çok net oldu.

"SAKIN KAÇIRMAYIN!"

Terim, "Arda Güler harika bir yetenek ve gelişime de çok açık. Transferini kesinlikle öneririm. Sakın kaçırmayın." dediği öğrenildi.
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RESMİ TEKLİF

Benfica’nın da bunun üzerine Arda Güler’e resmi teklif yaptığı öğrenildi.

Öte yandan Bundesliga'nın önemli kulüplerinden Leipzig'in de Arda Güler için devreye girdiği öğrenildi. Alman ekibinin kısa süre içinde milli futbolcuya resmi teklif yapacağı ifade ediliyor.

ALİ KOÇ'TAN YOĞUN MESAİ

Arda Güler için Barcelona, Real Madrid ve Milan kulüplerinin isimlerinin de anılmaya başlandığı Başkan Ali Koç'un da genç yıldızı takımda tutmak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

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Yorumlar

Gökhan Afşar

Bu Arda Güler in serbest kalma bedeli neden az onu anlamadım belingham denen adamı Real Madrid 103 milyon Euro verdi Arda Güler neden ucuz böyle yetenek zaten gelmiyor bedavaya gidecek
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