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Spor Fatih Terim'e kötü haber
Spor

Fatih Terim'e kötü haber

Galatasaray'da yeniden başkan adayı olan Mustafa Cengiz'in ardından, adaylığını açıklayan Yiğit Şardan da Teknik Direktör Fatih Terim ile çalışmak istemediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 08:47:00 - 2021-05-31 08:48:49
Fatih Terim'e kötü haber

6 başkan adayından, seçime gireceğini en son açıklayan isim olan Yiğit Şardan'ın, başkanlık koltuğuna oturması durumunda Fatih Terim'le yola devam etmeyeceği öğrenildi. Özellikle sicil ve denetim kurulunu, mevcut başkan Mustafa Cengiz'in ekibinden oluşturan Şardan'ın ekibi de Terim'e sıcak bakmıyor.

Şardan'ın listesinde bulunan Serkan Sevim, "Fatih Terim gelir özür diler yanlış anlaşıldım diye konuşursa, biz de yapıcı konuşmalar yapabiliriz. Galatasaray'ın en önemli makamı Galatasaray başkanlık makamıdır" sözleriyle bu durumu açıkça belirtti.

Yiğit Şardan da takımı mutlaka yabancı bir ekole teslim etmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan Şardan'ın şimdiden birkaç teknik adamla temasa geçtiği kaydedildi.

Kaynak: Fanatik

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