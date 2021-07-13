Fatih Terim'den Yunanistan açıklaması: Dostluk maçları dostlarladır

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarına konuya ilişkin açıklada bulunarak aldıkları kararın doğru olduğunu düşündüklerini belirtti.

Terim'in açıklamaları şöyle:

Takdir edersiniz Galatasaray, uluslararası kuralları çok iyi bilen bir kulüptür. Özellikle Avrupa ve dünyadaki tüm maçlarda bu tecrübeyi en fazla edinen kulüplerdendir. 24 saat önce hepimiz test olduk. Hepimiz elimizdeki testlerle gittik.

İki taraf da yapılan test sonuçlarını kabul ediyor ama bizden hızlı bir test istediler. Nedenini sorduysak da 'uygulamaya başladık' dediler.

Dostluk maçları dostlarladır. Yapılan davranış, dostça bir davranış değil. Dönme kararımızın daha doğru olduğunu düşündük.

Dönme kararımızı almamızla birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Dışişleri Bakanımız, Spor Bakanımız, Büyükelçimiz ve Başkonsolosumuz hemen bize ulaştı.

Pasaportlarımızı istediler. Sorduğumuzda, deport edeceklerini söylediler. Biz de pasaportlarımızı vermeyeceğimizi söyledik.

Cumhurbaşkanımız ilgisini hiç eksik etmedi. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Onların sesini duyunca insan kendisini çok güçlü hissediyor.

Hangi vatandaşımıza sorsanız, oralarda sıkıntı yaşamıştır. Daha önce rastlamamıştık ama bugün rastlamış olduk. Gereğini yaptık. Yarın olsa yarın da aynısını yaparız.

Bunu Galatasaray'a yapılmış bir şey olarak görmüyorum, nereye yapıldığı belli. Biz bunlara boyun eğecek ne insanlarız, ne de kulübüz.

Biz her sene Yunanistan'a gidiyoruz, bundan sonra da gideceğiz. Türk'ün misafirperverliği kimsede yok. Kimse bize bu tavırla davranamaz, hiç kimse. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizi koruyan kollayan herkes teşekkür ederim.