Fatih Terim'den UEFA Kupası itirafı

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Avrupa'nın en önemli futbol dergilerinden biri olan France Football'a özel bir röportaj verdi. Terim, UEFA Kupası zaferinden, taktik anlayışına kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, Kopenhag'da Arsenal ile oynanan final öncesi İngiliz ekibin maçını izlemeye gittiği gün yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bu zafer, inananların zaferi. Yarı finaldeki rakibimiz Leeds United’ı izlemeye gittiğimde Arsenal ile oynuyorlardı. Bunu hiç bir yerde açıklamadım ama dört gün sonra Chelsea ile oynayan Arsenal’ı izlemek için eşimle beraber İngiltere’ye tekrar gittim daha sonra. O zamanlar rakip analizi bugün olduğu kadar gelişmiş değildi. Elimde yalnızca bir ses kayıt cihazı vardı. Maç bitimine 5 dakika kala Türkiye’ye dönmek için stattan ayrıldık."

"Hangisine önlem alacaksınız?"

Fatih Terim, Arsenal'ın maçını izledikten sonra eşi Fulya Terim ile aralarında geçen konuşmaya da değindi:

"Dönüşte eşimin şu sözlerini hiç unutmuyorum. 'Fatih bu oyunculardan hangilerine önlem alacaksınız hepsi inanılmaz' (gülüyor). Bergkamp, Henry, Overmars, Suker, Kanu, Petit, Vieira.. Arsenal tarihinin en iyi kadrolarından biriydi muhtemelen. Yedek kulübesini saymıyorum bile, 15 farklı ülkeden oyuncuları vardı. Biz ise sadece 4 yabancı oyuncuyla oynadık Taffarel, Capone, Popescu ve Hagi."

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Fatih Terim, Türk futbol tarihinin en fazla üst üste şampiyonluk rekoru hakkında ise; "Galatasaray’ın başında 4. sezonumdu. Hiçbir antrenör 4 yıl üst üste şampiyon olamamıştı benden önce, belki biri 4 ay lider koltuğunda kalmıştır sadece (gülüyor). Tüm bunları kendimize özgüvenimizin yüksek olduğunu ve oyunumuzu ezberlediğimizi anlatmak için söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den itiraf

Deneyimli teknik direktör kariyeri boyunca hiç uygulamadığı bir taktik anlayıştan şöyle bahsetti:

"Kariyerim boyunca takımlarımdan hiçbir zaman adam adama markaj uygulamalarını istemedim. Final öncesinde teknik ekibimle gerçekleştirdiğim toplantıda 'Arsenal’da özellikle birine önlem almalıysak bu kim olmalı' diye sordum ve özel önlem gerektirmeyen bir ismi vermelerini söyledim.. Yoktu öyle biri. Haliyle bizim için tek çare kendi oyunumuzu oynamaktı. UEFA’da hem iç hem de dış sahada yenilmemiştik. Bu şekilde devam etmeliydik"

"Hata yaptığımı söyledi"

Fatih Terim, Ali Sami Yen Stadyumu'nda 2-0 kazanılan Leeds United maçının rövanşının ardından bir arkadaşıyla aralarında geçen konuşmayı da anlattı:

"Bugün insanlar 'gegenpressing' hakkında konuşuyor. Bizim o gün Kopenhag’da uyguladığımız şey gegenpressing’e çok yakındı. Zafere ne zaman inandık diye sorarsanız Teknik ekip olarak aksini hiç düşünmedik. Bir inanç vardı. Bu zafer inananların zaferi. 4 yıl boyunca ligi domine etmiştik. Bir anekdot durumu daha iyi özetler galiba. Leeds rövanş maçı öncesinde bir İtalyan arkadaşım, 2-0 kazandığım maçın rövanşına 3 forvet ile çıkarak hata yaptığımı söyledi. Ben de kendisine ‘Gol atmazsak, kazanamayız’ dedim. Sonuç olarak maç 2-2 bitti. Biz final oynadık. Biz buyduk."

Kaynak: Cumhuriyet