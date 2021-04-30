  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fatih Terim'den TFF'nin 'sağduyu' çağrısına yanıt
Spor

Fatih Terim'den TFF'nin 'sağduyu' çağrısına yanıt

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İttifak Holding Konyaspor ile oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamalar sonrası Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) futbol camiasını sağduyuya davet eden çağrısına yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 10:08:00 -
Fatih Terim'den TFF'nin 'sağduyu' çağrısına yanıt

Deneyimli teknik adam, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Süper Lig'de oynadığımız son müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya akredite edilen medya mensupları tarafından yöneltilen bir soruyu yanıtlamam üzerine, Türkiye Futbol Federasyonunun resmi sitesi üzerinden tarafıma verdiği garip yanıtı şaşkınlıkla karşıladım." ifadelerini kullandı.

"Söz konusu basın toplantısında, ne kulübüm Galatasaray'la ne de kendimle alakalı olan bir soru ile karşılaşmamın ardından, sorunun muhatabı olmadığımı, konu ile ilgili gerekli bilgilerin TFF'nin İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Başkan Vekili Mehmet Baykan aracılığıyla verilebileceğini aktardım." diyen Fatih Terim, şöyle devam etti:

"Sorunun muhatabı doğru gösterilmiş olacak ki bugün konu üzerinde gerekli aydınlatılma Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapıldı. Bu vesileyle yardımcı antrenörümüz Ümit Davala ile birlikte ikişer müsabakadan men cezası aldığımız Çaykur Rizespor maçında yaşanan tartışmada rakip kulüp temsilcisinin söylemlerinin raporlara 'eksik' veya 'yanlış' yansıtıldığını biz de öğrenmiş olduk. Bu noktada Türkiye'de futbolun geliştirilmesiyle ilgili birçok konuda vermedikleri, zaman zaman başkanlık düzeyinde olmak üzere mensuplarına yöneltilen çok sayıda suçlamaya göstermedikleri reaksiyonu, bir basın toplantısında sorulan soru üzerine jet hızıyla vermelerinden ötürü Türkiye Futbol Federasyonunu ve ilgili kişileri konu hakkındaki hassasiyetleri için tebrik ediyorum."

Fatih Terim, şunları kaydetti:

"Kamuoyunu sağduyuya davet eden Türkiye Futbol Federasyonunun, belki de tarihte ilk kez bir teknik direktörün, kendileri tarafından organize edilen basın toplantısında herhangi bir ihlal veya hakaret içermeyen söylemini niyet okuyarak resmi sitesinden yanıtlaması, kurulları ile beraber kulübüm Galatasaray'a ve tarafıma bakış açılarını ve yaklaşımlarını bir kez daha açıkça göstermiştir. Daha önce kamuoyunda defalarca paylaştığım fikirlerimi destekleri için kendilerine ayrıca teşekkür ederim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da ulaşıma tam kapanma düzenlemesi
Gündem

İstanbul'da ulaşıma tam kapanma düzenlemesi

Bu akşam itibariyle başlayacak 17 günlük tam kapanma kararı öncesi İstanbul'da toplu taşıma seferlerine düzenleme yapıldı.
ABD şok olacak! F-35'leri devre dışı bırakacak sistem: Struna-1
Dünya

ABD şok olacak! F-35'leri devre dışı bırakacak sistem: Struna-1

Ruslar mühendislerin yaptığı Struna-1 isimli radarın, ABD'nin F-35 savaş uçaklarını tespit edebileceği öne sürülüyor.
Anayasa Mahkemesi'nin kılavuzu TTB mi?
Gündem

Anayasa Mahkemesi'nin kılavuzu TTB mi?

Gezi kalkışmasının eylemcilerinden Erdal Sarıkaya'nın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuru sonuçlandı. 12 üyeli yüksek mahkemenin k..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay