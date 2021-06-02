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Fatih Terim'den Selçuk İnan ve Necati Ateş sürprizi
Spor Fatih Terim'den Selçuk İnan ve Necati Ateş sürprizi
Spor

Fatih Terim'den Selçuk İnan ve Necati Ateş sürprizi

Galatasaray'da başkanlık seçimleri nedeniyle belirsizliği süren Fatih Terim, yola devam kararının alınması halinde ekibi için karar verdi. Yeni sezonda Levent Şahin ve Ümit Davala ile çalışmayacağı bilinen Terim'in yardımcılığını Selçuk İnan ve Necati Ateş'in yapacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 17:34:00 -
Fatih Terim'den Selçuk İnan ve Necati Ateş sürprizi

14 Haziran'da sezonu açacak Galatasaray'da tam bir kaos hakim. Sözleşmesi biten futbolcuların yanı sıra yönetim ve teknik direktör konusunda da belirsizlik hakim. Kulüpte bunlar yaşanırken Fatih Terim, sarı-kırmızılılarda devam etmesi durumunda yola devam edeceği yardımcılarını netleştirdi.

Terim, iki isme şans verecek

Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni sezonda devam etmesi durumunda Necati Ateş ve Selçuk İnan kulübeye inecek.

Ümit Davala ve Levent Şahin'in ayrılık kararı almasından sonra Terim, bu iki isme şans verecek. Tecrübeli teknik adam, geride bıraktığımız sezon teknik kadroda yer alan Necati Ateş ve Selçuk İnan'ı yeni yardımcıları yapacak.

Necati Ateş ve Selçuk İnan, Albert Riera ile beraber teknik ekipte yer alıp, karşılaşmaları kulübeden takip edecek.

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