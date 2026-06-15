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Spor Fatih Terim Milli Takım yenilgisini böyle yorumladı: Oynamadık oyalandık!
Spor

Fatih Terim Milli Takım yenilgisini böyle yorumladı: Oynamadık oyalandık!

Yeniakit Publisher
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Fatih Terim Milli Takım yenilgisini böyle yorumladı: Oynamadık oyalandık!

A Milli Takımın 2026 Dünya Kupasındeki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 yenilmesi başta Türkiye olmak dünyadaki milyonlarca futbolseveri şaşkına çevirdi. Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim ise bu şok mağlubiyeti, yeni açtığı YouTube kanalından yorumladı.

Terim'in yorumlarından öne çıkanlar şöyle: "Avustralya karşısında oynamadık, oyalandık. Benim de keyfim kaçtı ama turnuva daha bitmedi. Ben onlara güveniyorum. Şu andan sonra biz buradan çıkamaz mıyız? Çıkarız. Kendi işimizi zora soktuk. Turnuvalarda alınan her puan, atılan her gol çok önemli. 1 golle biz bir grup geçemedik. Çekya'yı 3-1 yensek direkt çıkıyoruz. 48 takımda üçüncülere de şans var. Kimse bırakmak diye bir düşünceye kapılmamalı.

BİTEN HER ŞEY BAŞLAYAN BAŞKA BİR ŞEYDİR

Bu maç bitti. Biten her şey, başlayan başka bir şeydir. İki maçımız var. EURO 2008'de Portekiz'e 2-0 yenildik. Sonra yarı finaldeydik. Türk Milli Takımı'nın önünde 2 maç var. Mesele son maça kadar mücadeleyi sürdürmek. Bir galibiyetin bile götürebileceği bir turnuvadayız. Halkımızdan ricam... Turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen tarafta olalım. Öldürmeyin yani!"

 

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