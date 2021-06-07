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Spor Fatih Terim'den Göksel Gümüşdağ'a telefon!
Spor

Fatih Terim'den Göksel Gümüşdağ'a telefon!

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Fatih Terim'in, Avrupa maçlarını Başakşehir'in stadyumunda oynamak için başkan Göksel Gümüşdağ ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 12:13:00 -
Fatih Terim'den Göksel Gümüşdağ'a telefon!

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nun bozuk zemini sebebiyle Şampiyonlar Ligi'ni ön eleme maçını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynama konusunda İstanbul ekibiyle anlaşmaya vardığı ortaya çıkmıştı.

Kulüple mayıs ayında sözleşmesi sona eren Fatih Terim'in, görevde olmamasına karşın Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve stadyumu kullanma konusunda ricada bulunduğu öğrenildi.

'Bir maç oynayabilirsiniz'

Tecrübeli teknik adamın "Sahamızda bakımda olacak. Şampiyonlar ligi maçlarını sizin stadyumda oynayabilir miyiz?" şeklindeki sorusuna Göksel Gümüşdağ'ın "Sizin isminizi taşıyan stat. Bizim stadımız da bakımda ama elbette bir maç oynayabilirsiniz." ifadeleriyle yanıt verdiği belirtildi.

Terim'in sözleşmesi bitti ama...

Galatasaray ile son 4 sezonda 2 lig şampiyonluğu yaşayan Fatih Terim'in sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde sona ermişti. 67 yaşındaki teknik direktörün, takımın başında olmamasına rağmen Gümüşdağ ile gelecek sezon için görüşme yapması dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan girecek olan G.Saray ilk maçta ev sahibi olursa rakibini 20 veya 21 Temmuz'da Başakşehir'de ağırlayacak.

Fatih Terimden Göksel Gümüşdağa telefon Galatasaray ile sözleşmesi bitti ama...

Sezon açılışına yetişmeyecek

Stadın tüm zeminini kaldırıp direnaj sistemi dahil olmak üzere sıfırdan bir saha ortaya çıkması adına mesai harcayan sarı kırmızılılarda bu çalışmalar sezon açılışına yetişemeyecek.

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