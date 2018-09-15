Fatih Terim'den galibiyet yorumu: 1-2 sürprizimiz daha olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Terim, "İlk yarı sıcak ve kurak, ikinci yarı yağışlı ve gollü geçti. evre arasında herkesin tahmin edebileceği bir süreç geçirdik ve ikinci yarıda oyuncularımız kendine geldi. Daha fazla da olabilirdi. Kazanıp lider olmak keyif verici, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 36 bine yakın bir seyirci, kendilerine teşekkür ediyorum. Ozan ve Yunus'u koyuyorum ama onlar da destek çıkıyorlar, onları kazanmamıza yardım ediyorlar" dedi.

İlk kez 11'de şans verdiği 18 yaşındaki Ozan'ı değerlendiren deneyimli teknik adam, "Ozan defansın Serdar ile birlikte en iyisi diye düşünüyorum. Donk'u çekebilirdim ama Fernando'yu da dinlendirmek istedim. Bu tip maçlarda kazanırsınız, bu değerlendirmeye girer. Uzun yıllardır oynayan bir defans oyuncusu gibi oynadı, daha da gelişecektir. Bu, bir genci koyma fantezisi değil, bu mecburiyet, artı güven. Ozan adına çok mutluyum. Naturası da iyi bir çocuk. Beyefendiliğiyle, öğrenme isteğiyle, ilişkileriyle çok iyi bir çocuk. İnşallah Galatasaray uzun yıllar bir oyuncu kazandı." ifadelerini kullandı.

"BAZEN 'VAR' YOK OLUYOR"

Karşılaşmada penaltının VAR ile verilmesini ve attıkları golün de "Bu kadar üst düzey yıllar oynadık, bu kadar üst düzey takım idare ettik. Bazen 'VAR' 'yok' oluyor. Ben genelde konuşmuyorum ama ofsayt pozisyonunda herhalde kolu önünde. Emre'nin taç kenarındaki pozisyonuna, müdahaleye bir daha bakmak lazım. Bana kalırsa penaltı değil, ama oraya kalırsa penaltı. Penaltı 'VAR' da olsa, yok da olsa tartışılacak bir konudur. Bana göre tartışması yok ama karar 'VAR'ındır." dedi.

Lokomotiv Moskova maçı öncesinde oyuncuların durumuna değinen Terim, "Mariano dizine darbe almış. Aramızda 11-12 koşanlar var, Emre bunlardan biri, kasığında bir ağrı varmış. Garry sakatlıktan döndü, Eren çok mücadele etti. Hepsine ihtiyacımız var, muhakkak ki, Lokomotiv Moskova maçında değişiklikler yapabilirim" diye konuştu.

"1-2 GENÇ OYUNCU DAHA..."

Birkaç genç oyuncu daha oynayacağını kaydeden deneyimli hoca, "Genel manada, 2. yarıdaki gibi bir takım sahada olmalıdır. Birkaç eksiğimiz var, onların da gelmesini bekleyeceğiz. Belhanda'nın Avrupa'da cezası yok, Maicon oynar mı, oynamaz mı bilmiyorum. Bugün 2000 doğumlu 2 genç de oynattık, Allah izin verirse, devre arasına kadar bu gençlerden 1-2 sürprizimiz de olabilir. En az sakatlığı yaşarız inşallah, kırmızı kart da zaten kabul etmiyoruz" yorumunu yaptı.

Jose Mourinho ile ilgili bir soru üzerine Terim, "Mourinho bana göre dünyanın en başarılı antrenörü. Mourinho'nun demek ki burasına gelmiş ki gerekli cevapları veriyor. Söyledikleri de doğru. Ben de zaman zaman üzülüyorum, kırılıyorum ama sonuç itibariyle çok da orada kalamıyorsunuz. Bazen çileden çıktığınız da oluyor" cevabını verdi.

"CUMA OYNAMAMIZIN NEDENİ..."

İçerideki maçların Cuma olacak olması ile ilgili de konuşan deneyimli hoca, "Cuma oynamak istememizin nedeni, Salı içeride oynadığımız için, 4. gün Şampiyonlar Ligi'ne çıkıyoruz. Böyle bir mesafeyi kendimize istiyoruz. Yarın bir gün dışarıdan direkt deplasmana gideceğimiz günler olacak. 3 günde de, 4 günde de oynarız ama fırsat varsa, Avrupa'da oynayan kulüplerimizin kendi istişarelerinde istedikleri çok önemli bence. Hiçbir şikayetim yok, tam tersi, profesyonel arkadaşlardan aldığım bilgilere göre diyaloglar iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Gole doğru oynamayı seven bir hocayım. Oyun felsefem de, oyun anlayışım da böyle. Daha çok hücumcu ile oynamayı, daha çok hücum benimseyen beklerle oynamayı seven biriyim. Oynayanın da, oynatanın da, seyredenin de zevk almasından yanayım."