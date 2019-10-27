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Spor

Fatih Terim'den derbi açıklaması: Bu maç, camiadan özür maçımız olacak

Galatasaray teknik patronu Fatih Terim bugün oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesi futbolculara seslendi.

2019-10-27 12:35:00 -
Fatih Terim'den derbi açıklaması: Bu maç, camiadan özür maçımız olacak

Sezon başında yaptığı flaş ve pahalı transferlere rağmen ne lig ne de Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Galatasaray derbi öncesi 3 puana kilitlendi.

"Bu maç, camiadan özür maçımız olacak"

Teknik direktör Fatih Terim futbolcularından Beşiktaş'ı yenmelerini istedi ve "Bu maç, camiadan özür maçımız olacak" dedi.

Başarılı hocanın, "Sezon başından bu yana kalitemizin çok altında kaldık. Artık derbide yeni bir başlangıç yapmalıyız. Eğer kazanırsak zirveye doğru bir adım daha atarız" diye konuştu.

Terim'in dünkü idmanda futbolcularına dar alanda pas ve baskıdan çıkma çalışması yaptırdığı öğrenildi. Tecrübeli hoca, orta alan oyuncularına "Çıkarken kayıp yok" talimatını verdi.

Galatasaray'ın en büyük hücum silahlarından Ryan Babel bu akşam eski takımı Beşiktaş'a karşı mücadele edecek. Hollandalı yıldız 10 ay sonra bu kez Sarı-Kırmızılı formayla Vodafone Park'ın çimlerine adım atacak.

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