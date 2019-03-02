0553 313 94 23

Fatih Terim'den büyük neşter! İşte sezon sonu Galatasaray'dan gidecek isimler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye başlarken sezon sonu ise bir çok isimle de yollarını ayıracağı öğrenildi.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:47
Fatih Terim'den büyük neşter! İşte sezon sonu Galatasaray'dan gidecek isimler

Son yılların en hareketli ara transfer dönemlerinden birisini yaşayan Galatasaray'da yeni sezon için çalışmalar da sürüyor. Luyindama ve Marcao ile savunma hattını, Diagne ve Mitroglou ile de forvetini yenileyen Fatih Terim asıl değişimi orta alanda yapacak.

Orta sahanın performansından memnun olmadığını her seferinde dile getiren tecrübeli hoca, kiralık sözleşmesi sona erecek olan Ndiaye ile yola devam etmeyi düşünmüyor.

Bonservis geliri bekleniyor!

Sezonun eleştirilen isimlerinden Fernando ile yüksek maliyetleri sıkıntı yaratan Belhanda ve Feghouli de satış listesine konulacak. Bu üç isimden önemli bir gelir bekleniyor.

Selçuk ve Donk'un performasına göre karar verilecek!

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Selçuk İnan ve inişli çıkışlı bir grafik çizen Ryan Donk'la ilgili karar henüz verilmedi. İki yıldızın sezonun kalanındaki performansına bakılacak.

(Takvim)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 10:47
  1. Galatasaray
  2. Fatih Terim
  3. Selçuk İnan
  4. Ryan Donk
  5. Younnes Belhanda
  6. Feghouli
  7. Fernando

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnekleri elektrik çarptı
    1. İnekleri elektrik çarptı
    2. Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü..
    3. MKE Ankaragücü'nün acı günü
    4. Süper Lig’de usta-çırak haftası
    5. Lider Başakşehir, Malatya’ya konuk..
    6. Didim’de silahlı tehdit olayının..
    7. Başkan Kocadon Seydikemerlilerle..
    8. Palandöken: “Epilasyon cihazları..
    9. Van’da 132 yerleşim yerinde karla..
    10. Mehmet Tosun turizmcilerle bir araya..
    11. TSK son dakika haberleri askerlik 9..
    12. Kadınlar sordu,Dr.Mehmet Nil Hıdır..
    13. İki bebeklerini kaybeden aile üçüncü..
    14. Fatih Terim'den büyük neşter! İşte..
    15. Afrin Barajı yüzde 100 doldu
    16. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli..
    17. Fuat Oktay'dan tarihi açıklama: Milli..
    18. Red Bull Uçuş Günü’ne ilk ayda iki..
    19. (Özel) Milli savunma sanayi..
    20. Joker operasyonunda 7 tutuklama
    21. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali..
    22. Guti'den transfer hamlesi! Real..
    23. Lionel Messi geri döndü
    24. Enerji Bakanı ile Aile Bakanı..
    25. Çin Başkonsolosu, İzmir'e veda etti
    26. Sağlıklı ve gür saçlar için nasıl..
    27. Kiliselerde yaşanan cinsel taciz..
    28. Bakan Kasapoğlu’ndan Ankaragücü..
    29. Zeytinköy insanıyla gelişip değişiyor
    30. Hakkari’de 18 yerleşim yerinde karla..
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı