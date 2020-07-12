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Spor

Fatih Terim'den acı itiraf

Süper Lig'de küme düşme hattında olan Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 22:09:00 -
Fatih Terim'den acı itiraf

Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim takımın durumunu değerlendirdi.

Terim’in açıklamaları şöyle:

Her şeyi uçlarda yaşıyoruz, bu da beni çok üzüyor. Kaybetmeye değil de vazgeçmeye üzülüyorum. Belki de yeniden onarmak için tamir etmek için Rabbim, bize mesaj veriyor

Buna alışık değiliz

İstatistiklerimiz yerlerde, Galatasaray olarak biz buna alışık değiliz. Herhalde yukarıda bir konum artık zor.

Emin Bayram açıklaması

Emin Bayram hatalar yapacak, bedellerini biz ödeyeceğiz ama kazanacağız. Arkadaşlarının Emin'i kurtarmak için maça asılmalarını beklerdim, takım oyunu budur.

Falcao ve Lemına....

Falcao ve Lemina'nın forma giyemeyeceğini sanmıyorum. Zaten fikstüre bakarız, iddiamız kalacak mı. Zaten oynasalar da hazır olacaklarını düşünmüyorum. Keşke Rize, Alanya, Başakşehir maçlarında berabere olabilseydik.

Mesaj sadece Emin'e

Emin Bayram'ı kimseye mesaj olsun diye kaptan yapmadım. 9 senedir Galatasaray'da. Mesaj sadece Emin'e, 'Al bunu ve uzun yıllar devam et.' Ben zaten birçok gence forma ve kaptanlık verdim.

 

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