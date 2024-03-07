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Spor Fatih Terim Yunanistan'da bir ilke hazırlanıyor
Spor

Fatih Terim Yunanistan'da bir ilke hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-07 00:28:00 -
Fatih Terim Yunanistan'da bir ilke hazırlanıyor

Fatih Terim'in yönettiği Panathinaikos, Yunanistan Kupası finalinde Aris ile rakip oldu.

Yunanistan Kupası'nın heyecan dolu yarı final ikinci maçında Aris ile Panaitolikos karşı karşıya geldi ve mücadele golsüz berabere sonuçlandı. Harilaou Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşma, takımların gol bulamamasıyla tamamlandı.

İlk maçı 1-0 kazanarak avantaj elde eden Aris, rövanş mücadelesinde de rakibine gol şansı tanımadı ve skoru koruyarak finale yükselmeyi başardı. Bu sonuçla Aris, Yunanistan Kupası'nda adını finale yazdırmış oldu.

Terim için dönüm noktası

Finale yükselen Aris, finalde Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos ile karşılaşacak. Eğer Panathinaikos finali kazanırsa, Fatih Terim Yunan ekibinde ilk kupasını kazanmış olacak. Bu durum, tecrübeli teknik adamın Yunanistan'daki kariyerinde önemli bir dönüm noktası olacak.

Futbolseverler, bu heyecan dolu final mücadelesini büyük bir merakla bekliyor. Aris ile Panathinaikos arasındaki final karşılaşması, Yunan futbolseverler için büyük bir heyecan ve rekabet sunacak.
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