Fatih Terim yeni planı açıkladı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 3-0 kazandıkları Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın son 3 maçtaki performansının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Terim, "Son 3 maçta hakikaten ortaya koyduğumuz iyi oyunlar var. 'Keşkelerimiz' var muhakkak. 'İyi ki'lerimiz var. Sonuçta oyuncularım kutlanacak iş yaptı. Kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Bütün rakamlarda önde olduğumuz görünüyor 3 maçta. Bu da beni sevindiriyor" dedi.

"Bu çok gurur verici"

"Galatasaraylıları da sevindirmeli. 1000. gol Diagne'ye, bir golcüye nasip oldu. Hayırlı olsun. Büyük ve önemli bir rakam. Galatasaray'a ve bana hayırlı olsun. Gurur verici bir şey. Fazla pozisyona girip gol yememek artı puan. Heyecanlı maçlar seyrediyor bizi seyredenler. Ben de kenardan zaman zaman bugün bir Rize maçı kadar oynamasak da oyunu bazen domine eden, 1 isabetli şutla bitirdi Hatayspor. 3 maçta 60 şutumuz var. Böyle baktığım zaman isteyen, arzu eden, bunun için ne yapması gerektiğini bilen, özellikle ön alan oyuncularımız çok pozisyona giriyor. Asıl olan muhakkak 3 puan ama iyi oyun, hücum isteği, atak devamlığı ve oyunu domine eden bir takım olarak oynamak ayrı bir zevk veriyor. Onun için oyuncularımı kutluyorum. Böyle oynamaya devam ederiz."

"Sürprizlerimiz olacak"

"Çok sevindim onların gol atmasına, özellikle Kerem'in. Oğulcan'a da sevindim. Bir nesil, bir jenerasyon ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Daha önceleri yaptığımız gibi. Kerem bunların içerisinden en genci, geliş yeri kategori olarak diğerleri gibi değil ama çok yetenekli bir çocuk. İyi bir genç. Ona çok sevindim. Tebrik etmek istedim. Gelip defanstan topu kesmesini istedim. Geldi, doğru yaptı. Ofsayt olmasın diye dua ettim. Ali Yavuzlar, Oğulcanlar, Taylan, Kerem ve buna benzer daha genç oyuncularımız çıkacaktır. Zamanını, zeminini iyi bilmek lazım. Onları kaybetmemek lazım. Daha gençlerimizden sezon daha çok uzun. Sürpizlerimiz olacak daha. Lanse edeceklerimiz olacak. İnşallah böyle devam edeceğiz."