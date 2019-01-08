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Fatih Terim transfer listesini verdi! Galatasaray son dakika transferleri

Teknik direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda ara transfer döneminde takımı güçlendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray Kulübü, temaslarını hızlandırdı.

08 Ocak 2019 Salı 16:50
Fatih Terim transfer listesini verdi! Galatasaray son dakika transferleri

Galatasaray, Garry Rodrigues’in Suudi Arabistan ekibi Al İttihad’a transfer olmasının ardından forvet, stoper ve kanat oyuncu transferi için girişimlerini hızlandırdı.

İşte Fatih Terim'in yönetime verdiği transfer listesi:

Trezeguet: 24 yaşındaki futbolcu için devreye, bizzat Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın girdiği öğrenildi.

Simon Kjaer: 29 yaşındaki savunmacı Serdar Aziz'in yerine düşünülüyor.

Emre Taşdemir: Serbest kalan 23 yaşındaki sol bek de listede.

Eliaquim Mangala: Manchester City'de kadroya giremeyen 27 yaşındaki stoper kiralanmak isteniyor.

Michy Batshuayi: Valencia'da kiralık olarak forma giyen Belçkikalı forvet listeye girdi.

Alan Carvalho: Yönetim, kulübüyle bağını koparmasının ardından bu ismi takımın Antalya kampına getirmenin hesaplarını yapıyor.

Stevan Jovetic: Galatasaray'ın forvet adayları arasında Karadağlı golcünün de olduğu iddia edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 16:50
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