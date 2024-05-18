Fatih Terim Stadı'nda kazanan Trabzonspor! Başakşehir evinde mağlup...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 37. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 37. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
Üçüncülük için sahaya çıkan iki ekipten kazanan 1-0'lık skorla bordo-mavililer oldu.
Fırtına'nın tek golünü Paul Onuachu kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 64 puanla 3. sırayı garantilerken, Başakşehir 58 puanda kaldı.
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