Fatih Terim maç sonrası ameliyat oldu! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Fiorentina maçından sonra bel fıtığı ameliyatına alındığı bildirildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Fiorentina maçının ardından bel fıtığı ameliyatına alındığı duyuruldu. Galatasaray, resmi sitesinden şu duyuruyu yaptı: Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımımızın İstanbul’a varışıyla sponsor hastanemiz Liv Hospital Beyin Cerrahisi kliniğine getirilmiş ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu başkanlığında başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirmiştir. Hocamızın durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir.

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