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Spor Fatih Terim: Lütfen biri çıksın izah etsin
Spor

Fatih Terim: Lütfen biri çıksın izah etsin

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor maçı sonrası konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 23:26:00 -
Fatih Terim: Lütfen biri çıksın izah etsin

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Lütfen biri çıksın izah etsin"

Yabancı kuralı hakkında değerlendirmede bulunan Terim, "Bir tanesi de çıkıp yabancı kuralının neden değiştirilmesi gerektiğini izah etse de biz de anlasak. Oyuncunun Türk'ü ve yabancısı yok. O gün bizim aldığımız kararla bugün Avrupa'da oynuyor çocuklarımız. O günkü kararın neticesidir bu. Lütfen biri çıksın izah etsin de nedir, ne değildir anlayalım. Kuralı bir daha hatırlatayım. Yabancı serbest, 14 Türk mecburi. Türk'ten vazgeçmek yok. Oyuncu iyiyse nüfus kağıdına bakmamıza gerek yok. Bakarsak o ırkçılığa girer." dedi.

Terim, "Bugünkü dünyada, bugünkü modern futbolda o vardı, bu yoktu, bunlar çok kısır çekişmeler. Ben olayın insanı ve yetenek tarafına bakıyorum. Ona şans verdin, buna az verdin; buna bakmıyorum." ifadelerini kullandı.

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