Fatih Terim listenin tepesine oturdu

Süper Lig’in en çok konuşulan teknik direktörleri belli oldu. İlk sırada yer alan Teknik Direktör Fatih Terim, ikinci Şenol Güneş ve onları takip eden Aykut Kocaman, Ünal Karaman, Samet Aybaba en baştaki isimler arasında yerini aldı.

Dikkat çeken sonuçlar

Medya takibinin önde gelen kurumu Ajans Press, şu an hali hazırda Süper Lig’de görev yapan teknik direktörlerin medya karnelerini çıkardı. Ajans Press’in 2018 yılı içerisinde gerçekleştirdiği medya araştırmasında, ligin en çok konuşulan teknik sorumlusunun, hakkında 26 bin 800 haber çıkışı tespit edilen Galatasaray’ın Teknik Direktörü Fatih Terim olduğu görüldü. 21 Aralık 2017’de tekrar Galatasaray’ın başında göreve başlayan Terim, Mayıs ayında 21. şampiyonluğun alınmasında etkin rol oynadı. En çok konuşulan ikinci teknik direktör, Beşiktaş’ın başında dördüncü sezonunu geçiren tecrübeli teknik adam Şenol Güneş oldu. Beşiktaş’ı iki yıl üst üste şampiyon yapan Güneş, 22 bin 531 haberle konuşuldu. Konyaspor’a tekrar dönen Aykut Kocaman, 13 bin 239 haberle üçüncü sırada yer aldı. Trabzonspor’un başına geldikten sonra başarılı bir ivme yakalayan Ünal Karaman, 8 bin 962 haberle dördüncü olurken Samet Aybaba 7 bin 195 haberle ilk beş içerisinde yer almayı başardı.

Şu an Süper Lig’de takım çalıştıran diğer teknik direktörlerin konuşulma adetleri ise sırasıyla şu şekilde oldu; Erol Bulut 5 bin 457, Abdullah Avcı 4 bin 633, Okan Buruk 4 bin 519, Ersun Yanal 3 bin 906, Bülent Korkmaz 3 bin 682, Sergen Yalçın 3 bin 447, Mehmet Özdilek 2 bin 886, Cihat Arslan 2 bin 507, Bayram Bektaş 2 bin 407, Mustafa Denizli 2 bin 189, Hikmet Karaman 2 bin, Kemal Özdeş bin 947, Hakan Keleş 723.