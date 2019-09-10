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Fatih Terim kararını verdi! Nagatomo, Kasımpaşa maçında...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa karşılaşmasında sol bekte Yuto Nagatomo'nun yerine Ömer Bayram'a şans vereceği belirtildi.

10 Eylül 2019 Salı 14:02
Fatih Terim kararını verdi! Nagatomo, Kasımpaşa maçında...

Galatasaray'ın, Kayserispor karşısında alınan 3-2'lik galibiyette performansı ile Teknik Direktör Fatih Terim'den 'olumlu not ' alan Ömer Bayram'ın çıkışını sürdürdüğü öğrenildi.

Milli Takım maçları nedeniyle lige verilen arada yapılan antrenmanlarda Ömer Bayram'ın performansı ile öne çıktığı belirtildi. İdmanlardaki başarılı oyunu, hırsı ile teknik direktör Fatih Terim'in beğendiği ve hazır bulduğu oyuncular arasında yer alan Ömer Bayram'ın Kasımpaşa maçında şans bulma ihtimali oldukça yüksek.

Nagatomo'nun yerine Ömer Bayram

Tecrübeli teknik adamın Ömer Bayram'a, Nagatomo'nun yerine sol bekte görev verme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Milli Takım kampında yer aldığı için takıma hafta içinde katılacak olan Nagatomo yerine Teknik Direktör Fatih Terim'in, Cuma günü Kasımpaşa maçında bu süre zarfında sarı kırmızılılarla çalışan ve idmanlarda iyi performans sergileyen Ömer'e ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:02
  1. Kayseri
  2. Galatasaray
  3. Yuto Nagatomo
  4. Ömer Bayram
  5. Fatih Terim
  6. Kasımpaşa

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