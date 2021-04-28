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Spor Fatih Terim kararını verdi!
Spor

Fatih Terim kararını verdi!

Galatasaray Teknik Direktörü olarak devam etmediği iddia edilen ve başkanlığa aday olabileceği belirtilen Fatih Terim'in bu konuda kararını verdiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 11:38:00 - 2021-04-28 11:41:15
Fatih Terim kararını verdi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, görevine devam edip etmeme yönünde kararını verdi. 29 Mayıs'taki seçimi bekleyen Fatih Terim, yeni göreve gelecek başkan ve yönetime göre kararını verecek. Camianın ileri gelenleri İmparator'a başkan adaylığı konusunda baskı yapsa da Fatih Terim'in bu dönemde böyle bir düşüncesi yok.

Mustafa Cengiz olmazsa devam edecek

Sabah'ın haberine göre; 1 ay sonra bitecek sözleşmesinde artı 3 yıl opsiyon olan ve teknik direktörlüğe devam etmek isteyen Terim, başkan Mustafa Cengiz ve mevcut yönetim dışında bir ekiple çalışmaya sıcak bakıyor.

Antalya'da 1-0 kazandıktan sonra "Ailem, dostlarım ve Galatasaray'a göre bir üçgen kurdum ve 50 yıldır bu üçgende yaşıyorum. Hayatımın sonuna kadar bu üçgen içinde kalacağım" diyen Fatih Terim, yeni sezon planlamasını yapmaya başladı.

Teknik heyette değişiklik düşünen İmparator'un scout ekibinin önerisiyle alınan Yedlin'den hiç memnun kalmadığı ve göreve devam etmesi halinde transferde daha aktif rol oynayacağı öğrenildi.

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