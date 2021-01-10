Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni evinde 6-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Elbette milli takım dönüşlerinde özellikle pandemi döneminde en büyük darbeyi çekenlerden olduk. 10-11 oyuncumuzu kaybettik. Bugün Emre ile 3 orta sahamız vardı, hepsini sahaya sürdük.Kaldığımız süre boyunca kimseyi düşünmeyen ve hayal etmeyen oyunculara farklı roller vererek bunun gibi birçok oyun oynadık.Ayrıca bugün yerli ve yabancı sorun kapandı 7 Türk ile oynadıkları için oyuncularımı tebrik ediyorum, oyuncularımı tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettiler, Gençlerbirliği'nin oynamak istediği takdirle onları karşılıyorum.



"Omar'ın Martin ve Şener'le olan eksikliğini telafi edeceğimizi düşünüyorum"

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui'nin yokluğunda sağ bek sahasına transfer isteyip istemediği sorulduğunda Terim, "Omar bizim için değerli bir oyuncu. Umarım tekrar kazanır. en kısa zamanda sağlığı ve forması bir an önce ... Dün oradaydık.Umarım başarır, Martin ve Şener ile eksikliğini gidereceğimizi düşünüyorum.Şener, formayı rahat vereceğimizi gösterdi.Onu ve Emre'yi tebrik etmeliyiz. Taşdemir hiçbir şey düşünmüyoruz ”.

"Yönetimimizin daha da önemli şeyler yapacağına inanıyorum"

Financial Fair Play anlaşmasıyla ilgili önceki açıklamasında, Ocak ayında sona ereceğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Sanırım 4 haftadır basın toplantısı yapamadım. Yönetimin söylediği doğru. "Elbette daha fazlasını yapmaktan bizi alıkoymuyor. Bolluk içinde veya çok sayıda fırsat olduğunda diye bir şey yoktur. Yönetimimizin tüm olumsuz koşullara rağmen daha da önemli işler yapacağına inanıyorum. "

"İrfan Can'ı istiyoruz, onun da bizi istediğini biliyoruz"

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'ye ilgilerini dile getiren Fatih Terim, "İrfan Can'ı istiyoruz. Onun da bizi istediğini biliyoruz. Önemli genç ve tecrübeli bir oyuncu. Abdurrahim Bey Göksel cumhurbaşkanı ile görüştü. Daha resmi görüşmeler devam edebilir. Bunlar oldukça doğal. Sorun olmaz ama şimdi daha resmi, daha ciddi şeyler yapmalıyız. "dedi.

"6-0 harika sonuç ama eksiklerimizi görmemizi engellemiyor"

Skorların transferle ilgili olmadığını belirten Terim, "3-4 gün önce 4-3 kaybettik. Teknik adamlar yöneticilerle plan yapıyor. Yayalar bunu sezona söylüyorlar. İhtiyaç duyduklarında da söylüyorlar. sürekli toplantılar yapıyoruz bunu yapıyoruz temmuzdan beri yapıyoruz bunu yapıyoruz orijinal orta sahada eksik kalmıştık bugün emre akbaba verdiğimiz rolde hiç oynamadı. çok iyi oynadı biz de değişime ihtiyacımız var diyoruz bu sık sık şimdi, geri dönüşlü oyunculara yatırım yapıyoruz. 6-0 harika bir sonuç ama eksiklerimizi görmemizi engellemiyor. "Sezonun başından beri bu süreçteki ihtiyaçlarımızı net bir şekilde belirledik. Bu listeyi verdik. "

Mesut Özil'in önemli bir oyuncu olduğunu belirten Fatih Terim, "Onun adı da harika bir oyuncu. Bize gelen oyuncularımızın büyük işler yapmasını ve önemli isimler olmasını temenni ediyorum. Onun için 15-20 günümüz var. ne olacak. "6-0'ın transferle hiçbir ilgisi yok. Bu bir planın, bir organizasyonun sonucudur "dedi.

Cezalı olduğu maçlarda takımın başında yer alan yardımcı antrenörlere teşekkür eden tecrübeli antrenör, "Benim yokluğumu hiç aramadılar. Çok teşekkür ederim. Çok iyi başardılar. Kendilerine borçluyuz.

"Bunu kategorize etmek pek doğru değil"

Gençlerbirliği'ne karşı Fatih Terim'in Türk futbolu ile sahaya çıkma konusunda sorduğu 7 soru, "Aslında bizim 10'a 11 yabancı ve yabancı, herhangi bir yabancıyla çıktığımızda bizim hakkımızda bu eleştiri çok haksızlık olur. Türkiye'nin tek Avrupalıyız. şampiyonlar. 4 yabancı bir sahamız vardı, hatta finalde bile. Ülkenin en fazla kupa sahasında şampiyonu olan, sizin de miktar konusunda yabancılar alıyoruz. Onu kategorize etmek pek doğru değil. Futbolun direktörü Türkiye Futbol Federasyonu'nda bu fikir zaten bugünün dünyasında "7 Türk futbolcuyla söylesek kısır tartışmalara girmemeliyiz."



