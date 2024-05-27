Fatih Terim ile yollarını ayıran Panathinaikos kupayı kazandı! Yunanistan'da büyük ses getirmişti...
Fatih Terim ile yollarını ayıran Panathinaikos, finalde Aris'i son dakika golüyle yendi ve Yunanistan Kupası'nı kazandı.
Fatih Terim ile yollarını ayıran Panathinaikos, finalde Aris'i son dakika golüyle yendi ve Yunanistan Kupası'nı kazandı.
Yunanistan Kupası final maçında Panathinaikos ile Aris karşı karşıya geldi. Ligde şampiyonluk kaçınca Fatih Terim ile yollarını ayıran ve Christos Kontis'i takımın başına getiren Panathinaikos, Aris'i 1-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.
Panathinaikos'a kupayı getiren golü 90+7'de Georgios Vagiannidis attı.
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