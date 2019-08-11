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Fatih Terim Galatasaray'dan sonraki takımını açıkladı

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, ilerde Galatasaray'la yollarının ayrılması durumunda Fiorentina'yı çalıştırabileceğini söyledi.

11 Ağustos 2019 Pazar 11:36
Fatih Terim Galatasaray'dan sonraki takımını açıkladı

İtalyan basınında yer alan haberde Terim, "Galatasaray benim ailem. Bir gün beni istemezlerse, Fiorentina'ya gitmeyi düşünebilirim" açıklamasında bulundu.

Fiorentina açıklaması

Fiorentina'da çalıştığı Rui Costa , Toricelli, Chiesa, Enrico ve Federico'ya teşekkür eden İmparator lakaplı çalıştırıcı, "Umarım Fiorentina iyi yerlere gelir, çünkü bunu hak ediyorlar" dedi.

Tuttosport'a verdiği röportajda ise Türk futbolunun seyrini değiştirmek için milli takım döneminde çok uğraştığını belirten Terim, yabancı sınırında yaptığı uygulamanın meyvelerini verdiğini ve Cengiz Ünder gibi isimlerin Avrupa'da kendilerine yer bulduğunu vurguladı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:36
  1. Galatasaray
  2. Fatih Terim
  3. Fiorentina

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