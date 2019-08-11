Fatih Terim Galatasaray'dan sonra çalıştıracağı takımı açıkladı

İtalyan basınına Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, "Galatasaray benim ailem. Bir gün beni istemezlerse, Fiorentina'ya gitmeyi düşünebilirim" açıklamasında bulundu.

Fatih Terim'den Fiorentina açıklaması

Fiorentina'da çalıştığı Rui Costa, Toricelli, Chiesa, Enrico ve Federico'ya teşekkür eden İmparator lakaplı çalıştırıcı, "Umarım Fiorentina iyi yerlere gelir, çünkü bunu hak ediyorlar" dedi.

Tuttosport'a verdiği röportajda ise Türk futbolunun seyrini değiştirmek için milli takım döneminde çok uğraştığını belirten Terim, yabancı sınırında yaptığı uygulamanın meyvelerini verdiğini ve Cengiz Ünder gibi isimlerin Avrupa'da kendilerine yer bulduğunu vurguladı.