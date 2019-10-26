Fatih Terim Belhanda'ya seslendi: Çık sahada kendini affettir

Galatasaray'ın evinde Real Madrid ile oynadığı maçta Younes Belhanda seyircilerin hedefindeydi. Faslı oyuncu, protestolara kafasını takınca Fatih Terim de onu kenara almak zorunda kalmıştı.

''Çık sahada kendini affettir"

Kenara gelirken ıslık sesleri yükselince de Belhanda seyircilere dönüp küfretmişti. 29 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesaplarından bir özür mesajı yayınlamıştı. İmparator, Belhanda ile bire bir görüşerek onu Beşiktaş derbisine özel olarak hazırlıyor. Terim "Özür dilemen güzel bir davranış. Ancak sen asıl özrü futbolunla sahada dilemelisin. Rakip senin üzerine oynayabilir. Dikkatli ol. Çık sahada kendini affettir" ifadelerini kullandı.



Cimbom'un orta sahasındaki yıldızı Younes Belhanda, seyircilerle girdiği küfürleşmenin ardından Fatih Terim'in ikazlarıyla 'hizaya gelmiş' görünüyor. Tecrübeli oyuncu, tamamen işine konsantre olmuş durumda. Fazla konuşmuyor ve büyük bir hırsla çalışıyor.