Fatih Terim, bel fıtığı ameliyatı edildi



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bel fıtığı ameliyatı edildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'da Fiorentina'yla oynanan hazırlık maçından sonra İstanbul'a dönüşte Terim'in ameliyata alındığı belirtildi. Açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımımızın İstanbul'a varışıyla sponsor hastanemiz Liv Hospital Beyin Cerrahisi kliniğine getirilmiş ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu başkanlığında başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirmiştir. Hocamızın durumu iyi olup, tedavisi devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.



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