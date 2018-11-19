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'Fatih Terim başkan olacak!'

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programının yorumcularından Çakar, Cengiz'den sonra Galatasaray'ın başına Fatih Terim'in geçeceğini ifade etti.

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:27
'Fatih Terim başkan olacak!'

Ahmet Çakar, Beyaz Futbol programında Fatih Terim'e forvet eksikliği hakkında ateş püskürerek, şu anda Abdurrahim Albayrak'la aralarında problem olan Bafetimbi Gomis'in de takıma dönebileceğini söyledi. Ayrıca Terim'in başkan olacağını vurgulayan Çakar, "Fatih Terim'in Mustafa Cengiz'den sonra başkan olacağı kokusunu bir narkotik köpeği gibi alıyorum. Fatih Terim, Mustafa Cengiz'den sonra başkan olacak. Terim'in yeni hedefi başkanlık. Mustafa Cengiz de bunu hissetti. Bu yüzden sert açıklamalar yapıyor. Geçen sene Galatasaray, başa baş giden bir yarışı kazandı. Geçen sene ile bu takım arasındaki tek eksik Gomis. Emre Akbaba yerine, forvet alınmalıydı." dedi.

Gomis dönebilir!
"Galatasaray devre arasını lider ya da liderin 1-2 puan gerisinde kapatıp devre arasında Gomis gelirse Galatasaray'ın şampiyonluk
şansı artar. Quaresma, Beşiktaş'a dönmedi mi? Gomis de dönebilir. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde en iyi üçüncü olur. Galatasaray, çeyrek Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş ile ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni götürmeye çalışıyor."

Forvetsiz bırakma lüksün yok!
Çakar, "Sokaktaki en küçük ve yaşlı bir taraftar bile Galatasaray’ın en büyük probleminin forvet olmaması olduğunu bilir. Gomis'ten yararlanamayacaksan Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Galatasaray'ı forvetsiz bırakma lüksün yok." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 10:27
  1. fatih terim
  2. ahmet çakar

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