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Fatih Terim ameliyat oldu

Bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı ağrılar çeken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalya dönüşü İstanbul’da ameliyat oldu.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:49
Fatih Terim ameliyat oldu

Bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı ağrılar çeken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalya dönüşü İstanbul’da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Terim’in durumunun iyi olduğu ve tedavisine devam edildiği belirtildi.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bel fıtığı sebebiyle ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Teknik Direktörümüz Fatih Terim bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımımızın İstanbul’a varışıyla başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirmiştir. Hocamızın durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir.”

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:49
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