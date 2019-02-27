Fatih Terim 5 yıllık imzaladı! İşte alacağı ücret
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Terim'in, boş mukaveleye imza attığı öğrenildi.27 Şubat 2019 Çarşamba 20:27
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Bip Spor'un haberine göre Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir ile görüşen Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak her konuda anlaşmaya vardı. 5 yıllık imza atılırken, anlaşma gelecek hafta TFF'ye de gönderilecek.
Fatih Terim yeni bir taleple bulunmazken, eski kontratla yola devam edilecek. Yıllık 3 milyon Euro karşılığı TL kazanacak olan Terim'in sözleşmesinde tazminat maddesi yok.
2+3 yıl
Galatasaray, 16 Ekim 2018 tarihinde KAP'a yaptığı bildirimde Fatih Terim ile 2+3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurmuş ve deneyimli hocanın boş mukaveleye imza attığını belirterek medyaya fotoğraf servis etmişti.
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