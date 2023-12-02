Fatih Tekke'den istifa sorusuna bir cevap daha

Fatih Tekke maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor dönemindeki duygusu en yüksek maça çıktığını söyledi. Karşılaşmada sonucun kendisini üzdüğünü anlatan Fatih Tekke, "İlk yarıdaki ön alan baskıları 10-15 dakika istediğimiz gibi olmadı ama onun dışında rakibin kalemize gönderdiği top sayısı çok azdı, bizim çok denemelerimiz oldu." dedi.

"TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM"



Fatih Tekke, "Fiziksel ve duygusal anlamda bu maç, kazanma duygusunu göstermek adına önemliydi. Belki 2 puan kayıp ama ileriki haftalarda kazanacağımız çok şeyler olacaktır. Oyuncularıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum, taraflardan da özür dilerim. Çünkü 2 puan kaybettik ama maçın hakkı 3 puan olarak bizim olması gerekiyordu. Ancak futbolda da bunlar var." ifadelerini kullandı.

"İSTİFA EDECEĞİM DEMEDİM, DÜŞÜNECEĞİM DEDİM"



Bir önceki maçın basın toplantısında istifa edeceğine yönelik bir soru üzerine Tekke, "İstifa edeceğim' demedim. 'Düşüneceğim', dedim. Düşündüm ve bugün de oyuncularım hemen hemen her şeyi yaptılar. Duygusu üst düzey bir maç oynadılar." değerlendirmesinde bulundu.