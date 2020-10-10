Fatih Tekke'den hakeme sert tepki
Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında oynanan hazırlık maçının hakemi Aytaç Geçgel’e İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, sert çıktı.
İstanbulspor ile Fenerbahçe arasında oynanan hazırlık maçında İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, müsabakanın hakemi Aytaç Geçgel'e sert çıktı.
Hakem Geçgel’in verdiği bir karar sonrasında saha içine giren Tekke, hakem Aytaç Geçgel’e "Canımı sıkma" diyerek tepki gösterdi. Genç teknik adam daha sonra sakinleşerek saha kenarına çekildi.