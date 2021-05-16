Fatih Tarim ayrılacak mı? Fatih Terim istifa edecek mi?

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de sezonun son haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fatih Terim şu açıklamalarda bulundu: "Sıkıştırılmış bir lig. Sadece korona ve ligdeki rakiple uğraşmadık. Bir çok unsurla uğraştık. Oyun içinde herkes var ama oyuncularıma yine de teşekkür ettim. Helalleştik. Biz hiç bırakmadık."

"Arkadaşlar, sezonun en civcivli, alevli, sıkıntılı zamanında oyunculara, hocalara söylenen şeyi olacak iş midir bunlar! Sonradan bunu çok güzel pazarlayıp, hırslandırdım falan yapmışlar. Çok ayıp şeyler. Biz bunları içimize attık. Terbiyemize nezaketimize uymaz. Galatasaray'ın başka sorunları var. Haziranda seçim yapacaksınız. Transfer ne zaman? Şu an 8-10 oyuncu bitti. Her şeye rağmen Şampiyonlar Ligi oynayacaksınız. Galatasaray'ın idari, teknik olarak yapılanmaya, yapılandırılmaya ihtiyacı var."

Fatih Terim istifa edecek mi?

"Hiç sözümden dönmedim. 31 Mayıs tarihi itibarıyla mukavelem bitiyor. Gereğine uyduk. Bazı zamanlar istifa zamanlarıydı ama yapmadım Galatasaray'ın hatrı için. Sözümüzü yerine getirdik."